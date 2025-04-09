İzmir’de Korkunç Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kaza dün saat 20.00 sıralarında Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Türkol’ün kullandığı 35 CJZ 286 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan Türkol, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: ANKA