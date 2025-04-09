İzmir’de Korkunç Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Onur Türkol (27) yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedldi.

İzmir’de Korkunç Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kaza dün saat 20.00 sıralarında Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Türkol’ün kullandığı 35 CJZ 286 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İzmir’de Korkunç Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan Türkol, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İzmir Trafik kazası kaza
Karaman'da Park Halindeki Araç Yandı Karaman'da Park Halindeki Araç Yandı
Antalya'da Kontrolsüz Kavşakta Kaza: 1 Yaralı Antalya'da Kontrolsüz Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes, Ford... Dünya Devlerine Büyük Şok! Resmen Çakıldı Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes, Ford... Dünya Devlerine Büyük Şok! Resmen Çakıldı