Antalya'da Kontrolsüz Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta Audi ile Volkswagen birbirine girdi. Araç sürücülerinden Mehmet Yılmaz yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevre yolu istikametine gitmekte olan Ayşe Özen’in kullandığı 07 LNM 95 plakalı Audi marka otomobil, Hisar Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mehmet Yılmaz’ın kullandığı 07 ABM 352 plakalı Volkswagen marka otomobile kontrolsüz kavşakta yandan çarptı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, araç sürücülerinden Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralı araç sürücüsü; 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi