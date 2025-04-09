Yurt Önünde Levyeli Dehşet! Taksiciler Öğrencilere Saldırdı

Gece yarısı öğrenci yurdunun önünde patlak veren tartışma dakikalar içinde dehşete dönüştü. Öğrencilerle tartışan taksi sürücüsü arkadaşlarına haber verdi. Yardıma gelen taksicilerden biri bagajdan çıkardığı levyeyle üniversite öğrencilerine saldırdı.

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İstanbul Avcılar’da Cerrah Mehmet Paşa Erkek Öğrenci Yurdu önünde henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma başladı.

Yurda dönen iki üniversite öğrencisiyle bir taksi şoförü arasında çıkan sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksi şoförü, destek çağrısında bulundu. Çağrıya yanıt veren çok sayıda taksici, dakikalar içinde olay yerine ulaştı.

Yurt Önünde Levyeli Dehşet! Taksiciler Öğrencilere Saldırdı - Resim : 1

Gerilim, olay yerine gelen taksicilerle birlikte tırmandı. Bir taksi şoförü, aracının bagajından çıkardığı levyeyle öğrencilere saldırdı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavga sırasında taraflardan bazıları yaralanırken, olay çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Saldırıya uğrayan öğrenciler, levyeyle saldıran taksici hakkında şikâyetçi oldu. Ancak saldırgan şoför, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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