Burdur’da Mart Ayında 68 Suçlu Tutuklandı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Mart ayı itibarıyla güvenlik alanında kaydedilen önemli gelişmeleri duyurdu. Mart ayında yapılan çalışmalar neticesinde 68 zanlı tutuklandı ve suçla mücadele hız kesmeden devam etti.

Burdur'da, yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısının 10 bin 232'ye ulaştığı belirtilirken, düzensiz göçle mücadelede 226 yabancıya kimlik denetimi yapıldı. Ayrıca, 45 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında, 34 olayda 29 şüpheli gözaltına alındı ve 11’i tutuklanarak adli sürece sevk edildi. 266 gram skunk, 84 gram sentetik kannabinoid, 57 gram metamfetamin ve 14 gram kokain gibi maddeler ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise büyük bir artış yaşandı. Mart ayında toplam 108 bin 693 araç sorgulandı. Kusurlu bulunan 6 bin 890 sürücüye ceza uygulanırken, okul servis araçlarına yönelik denetimlerde de 20 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA