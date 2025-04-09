Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Günde İki Ceset Bulundu

Şanlıurfa’da dün sulama kanalında bulunan kadın cesedinin ardından, bugün de aynı kanalda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Günde İki Ceset Bulundu

Olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalında sabah saatlerinde meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun içinde bir erkek cesedi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri cesedi sudan çıkardı.

İKİ GÜNDE İKİ CESET

Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi, kimlik tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan dün de aynı sulama kanalının Tepedibi Mahallesi yakınlarında kimliği belirlenemeyen bir kadının cesedi bulunmuştu. Ekipler, iki olayın bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Ceset Polis
Son Güncelleme:
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Adıyaman'da Otomobiller Çarpıştı, 8 Yaralı Otomobiller Çarpıştı, 8 Yaralı
Berkin Elvan'ın Annesi Gülsem Elvan ve Babası Sami Elvan'a Hapis Cezası! Berkin Elvan'ın Anne ve Babasına Hapis Cezası!
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes, Ford... Dünya Devlerine Büyük Şok! Resmen Çakıldı Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes, Ford... Dünya Devlerine Büyük Şok! Resmen Çakıldı