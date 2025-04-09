Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Günde İki Ceset Bulundu
Şanlıurfa’da dün sulama kanalında bulunan kadın cesedinin ardından, bugün de aynı kanalda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalında sabah saatlerinde meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun içinde bir erkek cesedi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri cesedi sudan çıkardı.
İKİ GÜNDE İKİ CESET
Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi, kimlik tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan dün de aynı sulama kanalının Tepedibi Mahallesi yakınlarında kimliği belirlenemeyen bir kadının cesedi bulunmuştu. Ekipler, iki olayın bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
Kaynak: İHA
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