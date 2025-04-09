Adıyaman'da Otomobiller Çarpıştı, 8 Yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımında meydana gelen kazada, İsa U. yönetimindeki 27 AHU 968 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RKK 32 plakalı araç çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsüyle birlikte Ömer B., Ferit K., Sadık K., Serpil D., Serpil U. ve Ayşe U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri incelemelerin ardından araçları yoldan kaldırdı.

Kaynak: İHA