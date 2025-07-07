Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 1 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 1 Şüpheli Tutuklandı
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Konya Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bozkır'dan Seydişehir'e seyir halinde olan uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Aracın tavan aydınlatma lambası ve torpido bölümünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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