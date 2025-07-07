Bingöl'de Evinde 2 Tüfek Bulunan Şüpheliye Ceza

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, jandarma tarafından yapılan çalışmada 2 adet tüfek ele geçirildiği ifade edildi.

Bingöl'de Evinde 2 Tüfek Bulunan Şüpheliye Ceza
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Bingöl’de jandarma tarafından yapılan çalışmada 2 adet tüfek ele geçirildi.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, Genç ilçemiz mülki sınırları içerisinde icra edilen faaliyetlerde; 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 28 adet av tüfeği fişeği,1 adet yelek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahısa 2521 sayılı Kanuna muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: AA

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