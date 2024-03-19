Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi’nde, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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