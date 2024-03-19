Eskişehir’de 152 gözaltı

Eskişehir’de araması bulunan 152 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de 152 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda, belirli tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 36 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, ifadeye yönelik aranan 107 şahıs olmak üzere, il genelinde toplam 152 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gözaltı Eskişehir
İbn-i Sina'nın önerdiği şifalı bitki! Kendiliğinden yetişiyor ve akciğerleri temizliyor İbn-i Sina'nın önerdiği şifalı bitki! Kendiliğinden yetişiyor ve akciğerleri temizliyor
MHP Erdoğan'a 'bıraktırmamakta' kararlı: "TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak" "TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak"
Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu
Boydak'ın yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı Boydak'ın yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu
4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? 4 büyükşehirde yerel seçim anketi
Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat yanıtladı: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında kim önde, İYİ Parti ve DEM seçmeni ne diyor? İstanbul'da kim önde, İYİ Parti ve DEM seçmeni ne diyor?