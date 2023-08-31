Konya'da kayıp kişi ölü bulundu!
Konya'nın Karapınar'ın ilçesinde haber alınamayan 33 yaşındaki Ali Türkkol, ölü olarak bulundu.
Konya'nın Karapınar Kesmez Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Ali Türkkol, dün sabah saatlerinde babasına ait otomobil ile evden ayrıldı.
Türkkol'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Kesmez Mahallesi çevresinde arama çalışması başlatıldı.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Yapılan aramalarda Ali Türkkol, gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Salur mevkisinde aracın yanında ölü olarak bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Türkkol'un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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