Diyarbakır'daki 2 köyde 7 aydır su yok! 'Bize de sahip çıkın biz de insanız'

Diyarbakır’ın Çermik İlçesine bağlı Kuşlukçayır ve Bircemal köyleri ile bağlı mezralarda 7 aydır su sorunu yaşanıyor. Su kuyularının kurumasından dolayı köylülerin bir kısmı kendi imkânlarıyla şehir merkezinden su getirirken, bir kısmı ise eşekleriyle köye yakın kuyulardan su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Aileler, köyde yaşayan çocukların kirli su sebebiyle hastalandığını belirtiyor.

Bircemal köyünden Belkıs Gül, "Hiç kimse bize sahip çıkmıyor, herkes kendi hayatına bakıyor. Bu suyu hayvanlar bile içemez. Bize de sahip çıkın biz de insanız" diye tepki gösterdi.

MUHTAR DİSKİ MÜDÜRÜNÜ CANLI YAYINA DAVET ETTİ

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre; Kuşlukçayır Köyü Muhtarı Nihat Gülkuşuk, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (DİSKİ) yaptıkları başvurulara rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarını ileri sürerek su sorununun sebebi olarak DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Fırat Tutşi'yi gösterdi. Gülkuşuk, "DİSKİ Genel Müdürü'nün yanına gittim, 'Millet isyan ediyor, göç etmeye başladı' dedim. Sanki benimle alay ediyor. 'Benim dairemin suyu da bitmiş, devlette para bitmiş' dedi. Devlette para bitiyorsa sen bu maaşı aynı gün nasıl alıyorsun?" dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi'yi 1 saatlik canlı yayına davet eden Gülkuşuk, "Bütün devlet yetkilileri bizi dinlesin" talebinde bulundu.

DİSKİ MÜDÜRÜ: SU BULMA İHTİMALİM OLURSA SONDAJ AÇACAĞIM

Muhtarın açıklamalarına yanıt veren Mehmet Fırat Tutşi ise, "Muhtara göre benim hareket etme şansım yok. Köyüne kadar gittim, tankerle su gönderiyorum. Su bulma ihtimalim olursa sondaj açacağım. Ben bunları da yıllık programa alıyorum. Mevsimsel kuraklık var. Bu her yerde oluyor. Her kuruyan sondajın yanına sondaj açma şansım yok ki" diye konuştu.