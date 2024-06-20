Konya'da feci kaza: Anne ve babalar öldü, 2 bebek kurtuldu

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralandı.

Konya'da feci kaza: Anne ve babalar öldü, 2 bebek kurtuldu

Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Cenazeler otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

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Konya Trafik kazası
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