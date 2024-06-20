CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi

Sahildeki dolgu alana 11 katlı otel yapmak isteyen Balıkesir’in CHP’li Burhaniye Belediyesi tepkiler üzerine imar planında yaptığı değişiklikle otel projesinin kat sayısını 7’ye düşürmüştü. Ancak karar yine mahkemeden döndü.

Daha önce zeytinlik alana AVM projesi için açtığı ihaleyi şarkıcı İbrahim Tatlıses’in şirketine vermesiyle tepkilere neden olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin CHP’li belediyesi, sahil şeridindeki dolgu alan yapmak istediği ‘çılgın gökdelen projesiyle’ bir kez daha gündeme gelmişti.

BELEDİYE OTELDE ISRAR ETTİ

İlçenin İskele mahallesinde sahil şeridindeki alana 11 katlı bir otel yaptırmak isteyen belediye, imar planındaki kat iznini 3 Aralık 2021’de ilçe belediye meclisi kararıyla beşten 11’e çıkardı. İlçe belediye meclisinin kararı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21 Ocak 2022’de onaylandı.

Deprem riski de göz önüne alındığında dolgu alana yapılacak projenin riskli olduğunu ve Burhaniye’nin imara açılmasına karşı olduklarını belirten Çevreciler, 11 kat imar izni veren plan değişikliğini yürütmenin durdurulması istemiyle yargıya taşıdı ve Balıkesir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu defa, Burhaniye Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarihli kararıyla imar planı revize edilerek “7 katlı otel alanı” olarak değiştirildi. Karar yine Balıkesir Belediyesi tarafından onaylandı.

‘SIVILAŞMA TEHLİKESİ VAR’

Çevreciler bunun üzerine bir kez daha yargı yoluna gitti ve Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne dava açarak projenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi. Dava gerekçesinde, “emsal artışı yapılan taşınmazın zeminin sıvılaşma tehlikesi açısından önemli alanlar olarak tespit edilen kısımda kaldığı, sosyal ve teknik alt yapı alanlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan yoğunluk artışına gidildiği” belirtilerek 7 katlı otel planının da iptali istendi.

Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bir önceki imar planı değişikliği davasında hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda; plan değişikliğinin “ana kararları ile belirlenen kat rejimine aykırılık teşkil ettiği, bulunduğu bölgedeki sokak/cadde/sahil görünümünü olumsuz yönde etkileyeceği ve bölge sürekliliğini ve bütünlüğünü bozacak nitelikte olduğu, silüeti olumsuz yönde etkileyeceği, yakın çevresindeki yapıların güneşe göre yönlenme özelliklerini olumsuz etkileyeceği ve bölgedeki meskun doku ve mahalle kimliği açısından uyumsuzluk oluşturacağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 1. fıkrasına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu” görüşü vurgulandı.

(Burhaniyeli çevreciler kararı "hepimize bayram hediyesi" olarak duyurdu.)

Burhaniye Belediyesi ise “yapılması öngörülen otelin tamamlanması halinde ilçeye bir çok yönden katma değer sağlayacağını” savundu.

Bilirkişi Heyeti raporunu dikkate alarak kararını açıklayan mahkeme 7 katlı otel projesinin iptaline karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem