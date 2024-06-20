Fabrikada skandal! Yemeğe tuz yerine çamaşır sodası atıldı: 15 işçi zehirlendi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki bir balık fabrikasında yemeklere yanlışlıkla tuz yerine çamaşır sodası atıldı. Yaşanan olayda 15 işçi zehirlendi.

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Fabrikada skandal! Yemeğe tuz yerine çamaşır sodası atıldı: 15 işçi zehirlendi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir balık fabrikasının işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 işçi Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin yemekhane yemeklerine tuz yerine yanlışlıkla çamaşır sodası atıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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