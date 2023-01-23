Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldürenlere verilen cezaya itiraz

Konya'da büyükşehir belediyesinin barınağında bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkındaki karara Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

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Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldürenlere verilen cezaya itiraz

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şüpheliler M.B ve S.Ç'nin kürekle köpeğe sert şekilde vurduğuna dair görüntülerinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Kasım 2022'de Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Aynı tarihte gözaltına alınan 2 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda 08.12.2022 tarihli iddianame ile her 2 şüpheli hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanını kasten öldürme' suçundan Konya Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince 20.01.2023 tarihinde sanıklar M.B ve S.Ç hakkında karar verilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca her 2 sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir."

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli M.B. ve S.Ç, tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, yargılama sonucu 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan sanıkların barınakta veteriner teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak ceza 1 yıl 6 aya çıkarılmış, mahkeme daha sonra cezayı "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

 
 
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