28 Şubat tutuklusu Çetin Doğan’dan açık mektup

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik, FETÖ üyesi hakim ve savcıların başlattığı, AKP'nin büyük desteğini alan Balyoz davası devam ediyor.

Yargıtay'ın kararının ardından sadece birkaç kişinin yargılanmaya devam edildiği davanın duruşması, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"'DÜŞMAN CEZA HUKUKU' UYGULAMASININ SOMUTLAŞMIŞ BİR ÖRNEĞİDİR"

Konuyla ilgili paylaşım yapan avukat Hüseyin Ersöz, duruşmaya dair şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz Çetin Doğan, kamuoyunda bilinen adıyla, 28 Şubat Davası kapsamında, hukuka aykırı deliller ile haksız şekilde cezaevinde tutulduğundan, duruşmaya SEGBİS ile katılacak. Diğer Sanıklar ise sağlık durumları elverdiği ölçüde duruşmada hazır olacak.

Balyoz Komplosu, Taraf Gazetesi’nde 2010 senesinde yapılan bir haber ile gündeme gelmiş, süreç içinde yaşanan birçok hukuka aykırı işlemle Türk Hukuk Tarihine geçen bir dava olmuştu. Bugün siyasi irade “Balyoz Bal Gibi Vardı” diyerek bu davaya olan desteğini sürdürmekte.

Anayasa Mahkemesi’nin Adil Yargılanma Hakkı İhlali Kararı, BM Keyfi Tutuklama Komisyonu’nun İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İhlali Kararı ve 2015 yılında verilen Beraat Kararında yazan gerekçelere karşın, bugün hukuka aykırı şekilde bu yargılama sürdürülmekte.

Balyoz Komplosu Davası, “Düşman Ceza Hukuku” uygulamasının somutlaşmış bir örneğidir. Sahte dijitaller, el yazısı sahtecilikleri ve manipüle edilmiş bilgilerle bezenmiş, temel hak ve özgürlüklerin defalarca ihlal edildiği bu hukuksuz süreçte artık son aşamadayız. 2022 yılında gerçekleşen Hakim ve Savcı değişikliklerinin malumun ilanı olduğunu düşünsek de 13 yıldır devam eden davada hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık; bugün de “umutsuz” değiliz. Yaşayıp, görecek, hukuksuzluğa hukuk eliyle direnç göstereceğiz."

ÇETİN DOĞAN: NİCE YURTSEVER KİŞİ VE GRUPLAR DÜZMECE BAHANELERLE ZİNDANLARA ATILDI

Avukat Ersöz'ün Çetin Doğan imzalı bir metin de paylaştı. “Balyoz Kumpas Davası’nda Son Perde” başlıklı metinde, "Tarih ülkemizde ve dünyada siyasi iktidarların çıkar ve ideolojik temeldeki siyasi hedefleri uğruna nice yurtsever kişi ve grupları düzmece bahanelerle zindanlara attırdığına şahittir." ifadelerine yer verildi.

Metnin tamamı şöyle:

Duruşma başladı.

Müvekkilimiz Sayın Çetin Doğan’dan Kamuoyuna Duyuru… 👇



“Balyoz Kumpas Davası’nda Son Perde”



“… Ülkemizde hak, hukuk ve adaletin yeniden yeşermesi umuduyla …”



23 Ocak 2023, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

(1) https://t.co/qgvSikoCQ2 pic.twitter.com/fjJmQulCO7 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) January 23, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem