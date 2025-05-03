Konya’da Alkollü Sürücüden 50 Kilometrelik Kaçış: 'Rezil Olmayalım' Dedi, Cezayı Yedi

Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve yaklaşık 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücü, "gören duyan olmasın, rezil olmayalım" dedi. Polis merkezine götürülen sürücüye para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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Konya’da Alkollü Sürücüden 50 Kilometrelik Kaçış: 'Rezil Olmayalım' Dedi, Cezayı Yedi

Konya’da gece saatlerinde polis uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, yaklaşık 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalandıktan sonra gazetecilere “rezil olmayalım” diyen sürücüye, toplamda 20 bin 704 lira para cezası kesildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

Konya’da Alkollü Sürücüden 50 Kilometrelik Kaçış: 'Rezil Olmayalım' Dedi, Cezayı Yedi - Resim : 1

'DUR' İHTARINA UYMADI, KAÇTI

Olay, Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana geldi. 27 yaşındaki E.A., 68 AEE 625 plakalı otomobiliyle Aksaray Yolu üzerindeki polis kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan sürücü, polis ekiplerinin takibine rağmen yaklaşık 50 kilometre boyunca kaçmayı sürdürdü. Sonunda ekipler tarafından yakalanan sürücüye yapılan alkol testinde, 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi.

'REZİL OLMAYALIM'

Yakalanmasının ardından basın mensuplarını fark eden E.A., “gören duyan olmasın, rezil olmayalım” sözleriyle kameraların kayıtta olduğunu öğrenince utancını gizleyemedi.

Konya’da Alkollü Sürücüden 50 Kilometrelik Kaçış: 'Rezil Olmayalım' Dedi, Cezayı Yedi - Resim : 2

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'ya; alkollü araç kullanmak, polis uyarılarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmak gibi gerekçelerle toplam 20 bin 704 TL ceza uygulandı. Ayrıca ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aracı da otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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