Konteynerler Kül Oldu, Faciadan Dönüldü: 2 İşçi Yaralandı, 1 İşçi Dumandan Etkilendi
Elazığ'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler alev aldı. Yangında 2 işçi elinden yaralandı, 1 işçi ise dumandan etkilendi.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisindeki şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 1 işçi dumandan etkilendi, 2 işçi ise elinden yaralandı. İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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