Konteynerler Kül Oldu, Faciadan Dönüldü: 2 İşçi Yaralandı, 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler alev aldı. Yangında 2 işçi elinden yaralandı, 1 işçi ise dumandan etkilendi.

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Konteynerler Kül Oldu, Faciadan Dönüldü: 2 İşçi Yaralandı, 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisindeki şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Konteynerler Kül Oldu, Faciadan Dönüldü: 2 İşçi Yaralandı, 1 İşçi Dumandan Etkilendi - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 1 işçi dumandan etkilendi, 2 işçi ise elinden yaralandı. İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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