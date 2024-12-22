Kahramanmaraş'ta Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Onikişubat ilçesindeki feci kazada 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İsmailli Mahallesi'nin Andırın ilçesi yol ayrımı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 27 VY 710 plakalı hafif ticari araç ile 46 KY 643 plakalı otomobil çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

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