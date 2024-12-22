Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Çocuk Öldü, Babası Ağır Yaralı

Antalya'da meydana gelen feci kazada 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ağır yaralı babası ise tedavi altına alındı.

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Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Çocuk Öldü, Babası Ağır Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

İbrahim Alanay (34) yönetimindeki 07 BGD 342 plakalı kamyonet, Uzunöz Mahallesi Kuzyaka köy yolunda yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Çocuk Öldü, Babası Ağır Yaralı - Resim : 1

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Alanay'ın kızı 9 yaşındaki İrem'in hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Alanay'ın 6 yaşındaki oğlu Ömer ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

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