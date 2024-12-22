Kendisinden Haber Alınamıyordu: Aracıyla Dere Yatağında Bulundu

Trabzon'da dün akşamdan beri haber alınamayan Berat Sami'den acı haber geldi. 18 yaşındaki Berat Sami'nin kullandığı aracın dere yatağına uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Kendisinden Haber Alınamıyordu: Aracıyla Dere Yatağında Bulundu

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ailesinin dün akşamdan beri ulaşamadığı Berat Sami Yazıcı’nın (18), kullandığı otomobilin dere yatağına uçması sonucu hayatını kaybetti belirlendi.

Kendisinden Haber Alınamıyordu: Aracıyla Dere Yatağında Bulundu - Resim : 1

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu kenarındaki derede otomobili fark eden çevredekiler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede derede ters dönen araçtaki sürücü Berat Sami Yazıcı'nı hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilden çıkarılan Yazıcı’nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kendisinden Haber Alınamıyordu: Aracıyla Dere Yatağında Bulundu - Resim : 2

Dün akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyen Berat Sami Yazıcı'nın ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (

Kaynak: DHA

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