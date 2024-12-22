Otomobil ile Halk Otobüsü Çarpıştı, Yaralılar Var

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan halk otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil ile Halk Otobüsü Çarpıştı, Yaralılar Var

Kaza, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi kırsal Karaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 YM 692 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Otomobil ile Halk Otobüsü Çarpıştı, Yaralılar Var - Resim : 1

Çarpışmanın ardından halk otobüsü yan yatarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüsteki 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil ile Halk Otobüsü Çarpıştı, Yaralılar Var - Resim : 2

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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