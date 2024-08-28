Komşular Arasında Park Yeri Yeri Kavgası: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Polis müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Komşular Arasında Park Yeri Yeri Kavgası: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi 153513 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında iki aile arasında park yeri tartışması çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Cibcib, Meral Cibcib ile Neziha Ünal (66) ve Eren Settaşı (41) aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, müdahale ederek komşuları ayırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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