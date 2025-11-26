Kompresörle Vahşette Flaş Gelişme! 3 İsim Açığa Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hava kompresörüyle gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli, Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.

Olay, 14 Kasım’da Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’ye hava kompresörüyle işkencede bulundu. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

3 HASTANE PERSONELİ AÇIĞA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli iddiaya Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları tespit edilince açığa alındı.

