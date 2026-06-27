Komedyen Deniz Göktaş'ın Gösterisine İlişkin Paylaşımlara Erişim Engeli

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Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı sosyal medya platformu X'teki paylaşımlara erişim engeli getirildi.

EngelliWeb'in paylaşımına göre, söz konusu içerikler 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi. Paylaşımların, X tarafından Türkiye’den görünmez kılındığı bildirildi.

Deniz Göktaş’ın 1 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi 24 Haziran'da YouTube’da yayına girmiş, ilk gün 1 milyon izlemeye ulaşmıştı. "Ölü Deniz" adlı gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA