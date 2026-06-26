Harbiye’den Ulus’a... Kadir İnanır’ın Cenaze Programı Netleşti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü Harbiye'de anma töreni düzenlenecek. Usta sanatçı, Levent'te kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Harbiye’den Ulus’a... Kadir İnanır’ın Cenaze Programı Netleşti
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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu. İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Anma töreninin ardından usta sanatçının cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak. Kadir İnanır, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Defin töreninin ardından Akatlar Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecek.

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Kaynak: ANKA

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