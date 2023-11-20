Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İstanbul yönüne giden yüksek hızlı tren (YHT), Tavşancıl mevkiinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D-100 kara yolu ile yaklaşık 15 metre kot farkı bulunan tren yoluna seyyar merdiven yardımıyla indi. Çalışma sırasında kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1,5 saat kaza yerinde bekleyen tren, yaralının alınmasının ardından seferine devam ederken, kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kazazede, AFAD ve itfaiye ekiplerince taşınarak ambulansa konuldu. Körfez ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
İstanbul'dan memleketine döndü! Üretime başladı. İlk hasat sonrası yüzü güldü İstanbul'dan memleketine döndü! Üretime başladı. İlk hasat sonrası yüzü güldü
Erdoğan'dan Batı ülkelerine İsrail tepkisi: Hepsinin borçları var Erdoğan'dan Batı ülkelerine İsrail tepkisi: Hepsinin borçları var
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den istifa ediyor Ümit Dikbayır İYİ Parti'den istifa ediyor
Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi
ÇOK OKUNANLAR
Kalbi en temiz 3 burç belli oldu! Bir bebek kadar saf ve masumlar Kalbi en temiz 3 burç belli oldu
Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur" Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur"
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı: "Hamile kadını beter etmişler" Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı
SGK uzmanı asgari ücret ve emekli aylığı için oran verdi: İşte olası zamlı maaşlar SGK uzmanından asgari ücret ve emekli aylığı tahmini
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi: Yükseleceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi