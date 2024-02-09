Kocaeli'de otobüs hattı güzergahına yeni düzenleme!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 90 nolu hatta yeni düzenleme yaparak kalkış ve varış noktasını Basın Sitesi olarak güncelledi.

Güzergahı; Kandıra Cezaevleri, Yeşilova, Üçyol, Cumhuriyet Parkı, Orduevi, Kuruçeşme, Şirintepe, Mersincik Mahallesi ve Rahmi Seymen Camii olan hat 90’da düzenlemeye gidildi.

SEFERLER 1 SAAT ARAYLA

Yapılan yeni düzenlemeyle mevcut güzergaha ilave olarak kalkış ve varış durağı Basın Sitesi olarak düzenlendi. Seferler 1 saat arayla yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem