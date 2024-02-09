Kocaeli'de otobüs hattı güzergahına yeni düzenleme!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ulaşımda güzergah düzenlemelerine devam etti. Bu kapsamda 90 nolu hatta yeni düzenleme yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 90 nolu hatta yeni düzenleme yaparak kalkış ve varış noktasını Basın Sitesi olarak güncelledi.
Güzergahı; Kandıra Cezaevleri, Yeşilova, Üçyol, Cumhuriyet Parkı, Orduevi, Kuruçeşme, Şirintepe, Mersincik Mahallesi ve Rahmi Seymen Camii olan hat 90’da düzenlemeye gidildi.
SEFERLER 1 SAAT ARAYLA
Yapılan yeni düzenlemeyle mevcut güzergaha ilave olarak kalkış ve varış durağı Basın Sitesi olarak düzenlendi. Seferler 1 saat arayla yapılacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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