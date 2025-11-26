Kocaeli'de Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Yayanın market alışverişi için duran tır şoförü olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

D-100 kara yolunda, İstanbul istikametinde seyreden H.U'nun (26) kullandığı 41 AOR 903 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye (65) çarptı. Devrilen motosiklet sürüklenerek seyir halindeki 35 CLT 653 plakalı otomobile çarptı.

Kocaeli'de Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay - Resim : 1

MARKET ALIŞVERİŞİ İÇİN DURMUŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ile yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren yaya Z.S'nin, yolun karşı şeridinde park halindeki tırın sürücüsü olduğu, market alışverişi için yolun karşısına geçtiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten tv100’e Çarpıcı Açıklama! 'Gizli Tanıkların İfadesini Çıkarsanız Bile...' Başsavcı Akın Gürlek'ten tv100’e Çarpıcı Açıklama!
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Kastamonu'da Dehşet! Gölette Ceset Bulundu Kastamonu'da Dehşet! Gölette Ceset Bulundu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Okan Buruk'tan Yenilgi Sonrası Çarpıcı Özeleştiri! Okan Buruk'tan Yenilgi Sonrası Çarpıcı Özeleştiri
Kocaeli'de Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten tv100’e Çarpıcı Açıklama! 'Gizli Tanıkların İfadesini Çıkarsanız Bile...' Başsavcı Akın Gürlek'ten tv100’e Çarpıcı Açıklama!
Tapu Sahipleri İçin Son 5 Gün! Cezası Belli Oldu! e-Devlet’ten Hemen Kontrol Edin Tapu Sahipleri İçin Son 5 Gün! Cezası Belli Oldu! e-Devlet’ten Hemen Kontrol Edin