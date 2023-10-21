Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Eskihisar Kavşağı'nda O.G. yönetimindeki servis minibüsü ile Y.B. idaresindeki halk otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Halk otobüsünde ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Darıca ve Gebze'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: