Aykırı ve Muhbir operasyonu: Sosyal medya soruşturmasındaki tutuklanmaların detayları ortaya çıktı!

Ajans Muhbir hesabının yöneticisi Serkan Kafkas, Müdafaa Hareketi soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Sönmez, Ümit Yasin Perinçek ve Furkan Uludağ’ın tutuklamaların detayları ortaya çıktı.

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Aykırı ve Muhbir operasyonu: Sosyal medya soruşturmasındaki tutuklanmaların detayları ortaya çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ajans Muhbir hesabının yöneticisi Serkan Kafkas, Müdafaa Hareketi soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Sönmez, Ümit Yasin Perinçek ve Furkan Uludağ hakim karşısına çıktı.

Mahkeme tutanaklarına göre “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna ilişkin soruşturma dosyası içeriğinde bulunan çözüm tutanakları, dijital inceleme tutanakları, sosyal medya çıktıları ve şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak Serkan Kafkas’ın Süha Sönmez ile bağlantısı olduğu, Ümit Yasin Perinçek ve Serdar Sönmez’in ise Adem Enes ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Furkan Uludağ’ın ise Batuhan Çolak ile bağlantısı olduğu belirlendi.

TCK 216/1 halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve TCK 217/A yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan, 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

Mahkeme, sosyal medyada yalan haberleri yaydıkları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, bu haberleri yayarken birbirleri ile iletişim halinde oldukları, haberlerin içeriğinin gerçek olmadığı yönünde bilgi sahibi olmamalarının hayatın akışına aykırı olacağı tüm dosya kapsamına göre şüphelilerin atılı suçu işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğuna kanaat getirdi.

KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE TUTUKLANDILAR

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu şüphelilerin kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu, bu nedenlerle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı CMK’nın 100. maddesi ile ilgili düzenlemeler ile AİHS 5. maddesindeki tutuklama şartları kapsamında isnat olunan suç ile orantılı olarak tedbir kapsamında CMK’nın 101. maddesi uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

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