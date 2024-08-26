Kocaeli'de İş Yerlerine Kurşun Yağmuru: Bir İşçi Öldü

Kocaeli'de 4 iş yerine 22 el ateş edildi. O sırada mesai arkadaşlarıyla çay içen dönüşüm deposu çalışanı 18 yaşındaki Ahmet Satan'a kurşun isabet etti. Satan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de İş Yerlerine Kurşun Yağmuru: Bir İşçi Öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobille gelen şüpheliler, 4 iş yerine 22 el ateş açarken, dükkanlardan birinde mesai arkadaşlarıyla çay içtiği sırada mermi isabet eden dönüşüm deposu çalışanı Ahmet Satan (18) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına tabancalarla ateş açıp kaçtı. Oto kaporta dükkanında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan Ahmet Satan da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

GENÇ İŞÇİ KURTARILAMADI

Mesai arkadaşlarıyla oturup çay içtiği sırada açılan ateş sonucu yaralanan Satan, adrese çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç işçi, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 22 mermi kovanı bulundu. Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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