442 kişiye gözaltı: 27'si tutuklandı

Kocaeli’de jandarma ekiplerinin haziran ayında yürüttüğü çalışmalarda yakalanan 442 şüpheliden 27’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü huzur ve güven uygulamalarında 184 bin 422 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 442 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA