Van'da geçen ay göçmen kaçakçılığı yapan 12 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1-30 Haziran'da gerçekleştirilen 17 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda "şok ev" diye tabir etilen metruk bina yıktırıldı, 5 araca el konuldu.

Kaynak: AA