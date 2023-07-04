ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı. Başvurular 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

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ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 10 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

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