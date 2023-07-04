Ayranı yok içmeye... Kaynak sıkıntısından arsa satmıştı: Kayyum belediye 3 günlük festival düzenledi

Hükümetin kayyum atadığı Diyarbakır Ergani Belediyesi, kaynak sıkıntısını gerekçe göstererek arsa satmasına rağmen üç günlük festival düzenledi. Yerine kayyum atanan Ahmet Kaya, "Aklımızla dalga geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kayyum yönetimindeki Ergani Belediyesi son aylarda kurum borçlarını gerekçe göstererek arsa satışları yaptı. Son olarak ilçenin Çukurdere ve Şirinevler mahallelerinde, 6 adet taşınmaz satışa çıkarılmıştı. Satış bedeli 201 bin 682 lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 20 Haziran’da yapıldı.

Amida Haber’in aktardığı habere göre, borçlar nedeniyle arsa satışları yapan belediye altı şarkıcının katılacağı bir konser organize etti. Üç gün sürecek konser programı 27 Temmuz’da Ferhat Üngür ve Sefo’nun konseri ile başlayacak. Program, 29 Temmuz’da sona erecek.

Yerine kayyum atanarak görevden alınan Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, arsa satışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaya, “Bir satış yapılıyorsa nedeni şu olamaz, ‘elimizde çok fazla mal var bunlar bizi yoruyor, hizmet yapamıyoruz bu nedenle satalım’. Oysaki arsalar hizmetlere karşı yeterli bile değildi. Kendi dönemimizde arsa artırımı ile ilgili planlama yaptık. Bağışla arsa almıştık. Ergani’nin arsa fazlalığı yok. Belediyenin finans ihtiyacını karşılamak için arsa satılıyor. Hangi projeyi hayata geçirdiler de bu arsaları satıyorlar. Nelerin yapıldığı saklanıyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BORÇ İÇİNDE

Belediye’nin finansal krizde olduğunu belirten Kaya, “Bizim zamanımızda belediye bütçesi artıdayken şimdi 50-60 milyon bir borcun olduğu söyleniyor. Bu kadar borçlanmış bir belediye parayı yetiştiremiyor. Bundan dolayı arsa satışına çıkıyor. Birkaç park dışında ilçeye kazandırdıkları bir şey yok” diye konuştu.

‘KAMUNUN KAYNAKLARI PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR’

Kaya, Ergani’de her yaz konser yapıldığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konserlerin maliyeti ile ilgili bir açıklama yapılmıyor. Etkinlikler yapılabilir ama hiçbiri bu bölgenin kültürü ile bağdaşmıyor. Bu kadar devasa ihtiyaç varken, şatafatlı konserlere ne gerek var. Yapılan etikliklerin ilçenin yüzde 10’una bile hitap etmiyor. Kültür etkinlikleri yapılırken çok fazla kriter aranmıyor. Diğer birimlerde iş yaparken kriter aranır ama kültür etkinliklerinde 3-4 şirketin teklif vermesi yeterli oluyor. Bu göstermelik organizasyonlarla konserler belediyeye fatura ediliyor. Hiç tanınmayan sanatçılar üzerinden bunlar icra ediliyor. Burada art niyet var. Bir taraftan arsa satacaksınız bir taraftan konser düzenleyeceksiniz. İnsanlar ekmek bulamazken, gidip pasta yiyin diyorlar. Bunlar aklımızla dalga geçiyor. Bu talanı herkes izliyor. Kamunun kaynaklarına peşkeş çekiliyor.”