Hekim göçünde rekor

Türk Tabipleri Birliği, 2023 yılının ilk 6 ayında 1361 doktorun yurt dışına göç etmek için "iyi hal belgesi" aldığını açıkladı.

Türkiye'den yurt dışına beyin göçü yapan doktorların sayısı artıyor.

TTB'nin yaptığı açıklamaya göre, haziran ayında yurt dışına göç etmek isteyen doktor sayısı 242 oldu.

Bu sayının 2023'ün ilk 6 ayında ise 1361 olduğu belirtildi.

TTB'den yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam!" denildi.