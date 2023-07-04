Hekim göçünde rekor

2023'ün ilk yarısında 1361 doktor, yurt dışına göç etmek için belge istedi.

Son Güncelleme:
Hekim göçünde rekor

Türk Tabipleri Birliği, 2023 yılının ilk 6 ayında 1361 doktorun yurt dışına göç etmek için "iyi hal belgesi" aldığını açıkladı.

Türkiye'den yurt dışına beyin göçü yapan doktorların sayısı artıyor.

TTB'nin yaptığı açıklamaya göre, haziran ayında yurt dışına göç etmek isteyen doktor sayısı 242 oldu.

Bu sayının 2023'ün ilk 6 ayında ise 1361 olduğu belirtildi.

TTB'den yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam!" denildi.

Hekim göçünde rekor - Resim : 1

Son Güncelleme:
Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler... Havalimanında bir kadının yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler!
Zihinsel engelli genç, halk otobüsünü kaçırdı Zihinsel engelli genç, halk otobüsünü kaçırdı
Kavurma etini saklarken aklınızda bulunsun! Etin 6 ay bozulmasını önlüyor Kavurma etini saklarken aklınızda bulunsun! Etin 6 ay bozulmasını önlüyor
Düğünlerde kadınlı erkekli eğlenmeyi yasaklayan muhtara suç duyurusu Düğünlerde kadınlı erkekli eğlenmeyi yasaklayan muhtara suç duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: Oraj geliyor! İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: Oraj geliyor!