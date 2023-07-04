Zihinsel engelli genç, halk otobüsünü kaçırdı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde zihinsel engelli genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı.

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Zihinsel engelli genç, halk otobüsünü kaçırdı

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki M.Ö, Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki boş bir araziye park edilen halk otobüsünün anahtarının üzerinde olduğunu görünce araca bindi.

M.Ö'nün halk otobüsünü çalıştırarak sürmeye başladığını görenler, durumu polise haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerce takip edilen ve "dur" ihtarına uymayan genç, araçla yaklaşık 4 kilometre ilerledi.

Hulusi Akar Bulvarı'nda seyir halindeyken orta refüje çarpan otobüste maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerince yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen M.Ö, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Halk otobüsü sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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