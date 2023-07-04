Barınma krizi büyüyor: İmamoğlu'nun önerisi hayata geçiyor, hükümet, boş tutulan evlere vergi artışı hazırlığında

Ekonomik kriz ve kira fiyatlarının yükselmesiyle birlikte barınma sorunu artarak büyüyor. AKP, krizin çözümü için yeni bir hamle hazırlığında: Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak.

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Barınma krizi büyüyor: İmamoğlu'nun önerisi hayata geçiyor, hükümet, boş tutulan evlere vergi artışı hazırlığında

Türkiye’nin içine girdiği ekonomik kriz nedeniyle, kira fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

BOŞ EVE EK VERGİ

Özellikle büyükşehirlerde fahiş kira sorunu devam ederken, kira zammına yüzde 25 sınır getiren hükûmet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığında.

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Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak.

Hayata geçirilecek uygulama ile boş konut sıkıntısı yaşanan kentlerde, emlak vergi yükü artırılacak ve bu evlerin ikamete açılması hedeflenecek.

Mal sahiplerinin yüksek vergi ödemek yerine evin satış fiyatı ya da kirasında indirime gitmesi sağlanacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis’e sunulması bekleniyor.

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İMAMOĞLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Barınma krizinin ve kira fiyatlarının astronomik şekilde artmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Kasım 2022'de katıldığı canlı yayında İstanbul'da 750 bin boş ev bulunduğunu belirterek evini boş tutanlardan daha fazla vergi alınması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
barınma Kira, kiracı AKP ekonomik kriz
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