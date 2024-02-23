Koç Üniversitesi öğrencileri eylem yaptı

İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde burs miktarlarının enflasyon karşısında ezilmesine öğrenciler tepki gösterdi.

Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nün yeni yılda burslara zam yapmama kararına karşı yapılan eylemler sonuç vermiş, rektörlük enflasyon oranında zam yapacaklarını açıklamıştı. Ancak yapılan zam ENAG’ın açıkladığı yüzde 127 enflasyon oranına karşın sadece yüzde 17 olarak kaldı.

Öğrenciler bu olaya tepki olarak eylemlere devam etme kararı aldılar. Perşembe günü yapılan eylemde Koç Üniversitesi Tam Burslular Ağı (KUTBA) rektörlük önünde açıklama yaptı.

Yönetimin üniversiteyi bir eğitim-araştırma kurumu yerine bir ticarethane olarak gördüğü vurgulanan açıklamada, "Biz bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz çünkü okulumuzun bir başarı bursu yok. Biz bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz çünkü okulu tam burslu kazanan arkadaşlarımız arasında cep harçlığı ve yurt bursu verilmeyen arkadaşlarımız var" denildi.

HGS ücretlerinin cep harçlığı isimli burslardan daha fazla zamlandığına dikkat çekilen açıklamada, okulun öğrenim ücretleri her sene iki katına çıkarken burs miktarlarına yüzde 17 gibi komik oranlarda zamlar yapıldığına işaret etti.

Yemekhanede çıkan yemeklerin öğrencileri zehirleyecek düzeyde kalitesiz olduğu belirtilen açıklamada, dönem başına 5 ders almadan mezun olunamayan üniversitenin kitap bursunun iki kitaptan fazlasını almaya yetmeyecek miktarda olduğu vurgulandı.

"YÖNETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK HAYATINI UMURSAMADIĞINI ANLAYABİLİYORUZ"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Üstelik Anadolu Bursiyeri arkadaşlarımızın bütün derslerinin kitaplarını alabilmelerini taahhüt eden kitap bursları 2023 güz döneminde kısıtlanmaya çalışılmış, öğrencinin tepkisi üzerine bu yanlıştan dönülmüştür. İçinde bulunduğumuz 2024 bahar dönemi kitap burslarına dair de hala herhangi bir açıklama yapılmamıştır. En hafif tabiriyle sorumsuz olarak niteleyebileceğimiz okul yönetiminin Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden birinde öğrencisinin akademik hayatını umursamadığını rahatlıkla anlayabiliyoruz. İçinde bulunduğumuz kampüsün bir ticarethaneye dönüşmemesi için ses çıkarırken okulun reklamını yapmayı çok sevdiği sosyal hayatımızın da savunucusu olmamız gerektiğinin farkındayız. Lojistik yetersizlikler ve çalışan eksikliği bahane edilerek iki senedir Koç Üniversitesinde yeni öğrenci kulübü açılamıyor. İsminde Koç geçen bir kurumun bünyesine iki senedir bir çalışan daha ekleyemeyip 'Kulüp ofisinde sadece 2 kişi çalışıyor, imkanlarımız yetersiz' bahanesi ardına sığınmasını yüzümüzde acı bir tebessümle karşılıyor ve kabul etmiyoruz."

TACİZ VAKASINA DAİR AÇIKLAMA TALEBİ

Öğrencilerin kampüsteki güvenliğine dair sorunlara da değinilen açıklamada, okulda geçtiğimiz ay yaşanan taciz vakası hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak öğrencilerin kampüsteki güvenliği meselesine değinmeyi zaruri buluyoruz. Öğrenci dekanı Bülent Kılıç’ın Anadolu Bursiyeri arkadaşlarımıza 'Paranız bitince Anadolu Bursiyeri ofisine gidip para istemeyin' derken, tam burslu arkadaşlarımıza 'Ananız babanız yok mu onlar versin paranızı' derken gösterdiği cüretkarlığı medya okulumuzda gerçekleşen olayları çarpıtılmış bir şekilde kamuoyuna sunarken susmak yerine açıklama yaparak da göstermesini beklerdik fakat bu gerçekleşmedi. Kendisinden beklentimiz en azından şu aşamadan sonra gelişmelerden öğrenciyi de haberdar etmesi ve öğrenci arasında dolaşan

1- Tacizci öğrenciye dair şikâyet dilekçeleri medyanın tepkisinden dolayı bekletiliyor, işleme konulmuyor;

2- Tacizci öğrenci yurttan tacizci olduğu için değil yurtta alkollü içecek tükettiği için uzaklaştırıldı;

İddialarının doğru olup olmadığının açıklanması. Bu okulda adaletin mi sosyal-siyasal kuvvetin mi kararlarda başat unsur olduğunu bilmeye hakkımız var, bilmek istiyoruz. Bahsettiğimiz iddialardan dolayı tacizin ve ırkçılığın karşısında duran öğrenciler olarak bu soruyu sormak mecburiyetini hissediyoruz: Tacizin ve ırkçılığın karşısında mısınız?"