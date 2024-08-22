KKTC'den Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu

KKTC'de bir askeri araç, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

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KKTC'den Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında kaza meydana geldi. Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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