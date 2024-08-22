Canlandırdığı Rol Sebebiyle Linç Edilmişti: Melisa Sözen'den Eleştirilere Sert Yanıt

Fransa'nın ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes” dizisindeki ajan rolü sebebiyle sosyal medyadan linçe uğrayan Melisa Sözen, sosyal medya hesabından 4 yılın aranın ardından bir paylaşım yaprak, "Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim" dedi.

Son Güncelleme:
Canlandırdığı Rol Sebebiyle Linç Edilmişti: Melisa Sözen'den Eleştirilere Sert Yanıt

Geçmişte Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda boy göstermiş olan ünlü oyuncu Melisa Sözen, 2017 yılında oynadığı Fransa'nın ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes” dizisindeki ajan rolü sebebiyle uğradığı linç kampanyasına tepki gösterdi.

X(Twitter) hesabından paylaşım yapan Melisa Sözen, "Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. IŞİD ile savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım. Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi" ifadelerini kullandı.

Sözen'in resmi X hesabından 4 yıl aranın ardından ilk kez yaptığı paylaşımın bu konuyla ilgili olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sözen’in paylaşımı şöyle:

"En anlaşılır haliyle:

1-Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.

2-Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3-Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz.

Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum.

Ama yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız. Yukarıdaki üç madde çok yeterli olduğu halde bu satırları da zaten bununla başa çıkması güç insanlar için ekliyorum. Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle.

Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim.

Kendi aklımızı, kendi bilgilerimizi kullanmayı, araştırmayı, doğru kaynakları kullanmayı ve önce bir durup düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu tuhaf olaydan hep birlikte çıkaracağımız ders varsa bu olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Kocaeli’de Kıyıya Vuran Hayvanı Görenler Hayrete Düştü Kocaeli’de Kıyıya Vuran Hayvanı Görenler Hayrete Düştü
Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış
Cumhurbaşkanlığı'ndan İddialara Yanıt: Türk Askeri Irak'tan Çekiliyor mu? Türk Askeri Irak'tan Çekiliyor mu?
Seçil Erzan Davasında Yeni Gelişme: Fatih Terim'in İfadesine İtiraz Geldi Seçil Erzan Davasında Fatih Terim'in İfadesine İtiraz
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu
AKP ve MHP'de Kazan Kaynıyor! ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan Belli Etmiyorlar’ ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan…’