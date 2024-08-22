Cumhurbaşkanlığı'ndan İddialara Yanıt: Türk Askeri Irak'tan Çekiliyor mu?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk askerinin Irak topraklarından çekileceği iddiasını yalanladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan İddialara Yanıt: Türk Askeri Irak'tan Çekiliyor mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarındaki, "Irak ve Türkiye arasında imzalanan Güvenlik Anlaşmasında Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi hedefleniyor" iddiasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye ile Irak arasında imzalanan Askeri, Güvenlik Koordinasyonu ve Terörle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı'nda böyle bir hükmün bulunmadığı belirtildi.

'MÜCADELE SINIR ÖTESİNDE DE DEVAM EDİYOR'

Söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülkenin, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu merkezler, terör örgütlerinin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesine imkan sağlayacaktır. Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam etmektedir. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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Irak Terörle Mücadele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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