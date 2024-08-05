KKTC Başbakanı Üstel, Adaylık Başvurusunu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin genel başkanlığına tekrar aday olmak için başvurusunu yaptı.

KKTC Başbakanı Üstel, Adaylık Başvurusunu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin olağan genel kurulunda genel başkanlığa tekrar aday olmak için başvuruda bulundu. Beraberinde eşi ve bazı bakanlar ile birlikte Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Üstel, 21 Eylül’de yapılacak UBP 23. Olağan Kurultayı için genel başkan adaylığı başvurusuna ait dilekçe ve evraklardan oluşan dosyayı, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'na teslim etti.

Üstel, başvurunun ardından düzenlediği basın toplantısında, partisinin ciddi saldırı altında olduğunu ve bu saldırılara karşı kendilerinin tek yürek olduğunu söyleyerek, "Muhalefet partilerini ve gazeteleri arkasına alarak partimize saldırmayı, kendi ülkelerinin hükümetini aşağılamayı marifet sayanlara UBP üyeleri gereken cevabı sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni projeler ve istikrar için kurultayın önemine işaret eden Üstel, parti üyelerinin vereceği büyük destekle iktidarlarının daha da güçlenerek verdiği tüm söz ve vaatleri yerine getireceğini belirtti.

Üstel, kendi döneminde Türkiye ile ilişkilerde oldukça uyumlu bir dönem geçirdiklerini hatırlatarak, "Halkımıza bazı hükümetler gibi maaş krizleri yaşatmadık. Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen kamu çalışanlarımıza, özel sektör çalışanlarımıza tarihte görülmemiş maaş iyileştirmeleri yaptık. Asgari ücreti döviz bazında Avrupa’nın en yüksek birkaç asgari ücretinden biri haline getirdik. İş dünyamıza, sanayicimize, tarımcımıza, hayvancımıza ve çiftçimize tarihte görülmemiş teşvikler verdik. Üstelik bunları söz verdiğimiz zamanlarda ödedik. Kadın girişimcilerimize hibeler, krediler ve destekler sağladık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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