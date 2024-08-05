Bir Sigara Grubuna Daha Zam!

Sigara fiyatlarına gelen zamların, ardı arkası kesilmiyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JTI sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.

6 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.