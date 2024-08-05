Bir Sigara Grubuna Daha Zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Sigara fiyatlarına gelen zamların, ardı arkası kesilmiyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JTI sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.
6 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.
Bir sigaraya daha #ZamGeldi JTI sigara gurubu hayırlı olsun pic.twitter.com/KZRsernume— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 5, 2024
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