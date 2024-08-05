SGK Uzmanı Rakam Verdi! Asgari Ücrete Ara Zam mı Geliyor?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Eylül ayına kadar asgari ücrete ek zam yapılacağını ve bu zammın 3 bin 500 lirayı bulabileceğini iddia etti.

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SGK Uzmanı Rakam Verdi! Asgari Ücrete Ara Zam mı Geliyor?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hükümetten asgari ücret hakkında resmi bir açıklama gelmese de, hükümetin asgari ücrete ek zam konusunda daha fazla erteleme yapamayacağını yorumunda bulundu.

Mynet'te yer alan habere göre Karakaş, Eylül ayına kadar asgari ücrete ek zam yapılacağını ve bu zammın 3 bin 500 lirayı bulabileceğini yönünde açıklamada bulundu.

İsa Karakaş’ın tahminine göre, Eylül ayına kadar asgari ücrete ek zam yapılacağını ve asgari ücretin 20 bin liranın üzerine çıkarılacağını öngörüyor.

Karakaş, hükümetin asgari ücret konusunda resmi bir açıklama yapılmamasını, çalışan kesimde beklentiyi artırmamak olarak yorumladı.

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İsa Karakaş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Asgari Ücret
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