Benzine İndirim Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Benzine İndirim Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.,

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

Kaynak: Ajanslar

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Benzin Akaryakıt
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