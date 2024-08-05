Benzine İndirim Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.,
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.20 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.76 TL
Motorin litre fiyatı: 44.24 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL
Kaynak: Ajanslar
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