KKTC Başbakanı Üstel'den İstanbul'a 'sır dolu' ziyaret: Hiçbir açıklama yapılmadı

KKTC’nin atanmış Başbakanı Ünal Üstel’in beş gün önce sabaha karşı sessiz sedasız geldiği İstanbul’dan gün gece yarısı yine sessiz sedasız adaya döndüğü ortaya çıktı. Üstel’in İstanbul’a yaptığı ‘sır’ ziyaret için hiçbir açıklama yapılmadı.

Üstel’in ülkede olmadığı 5 günde de yerine vekaleten kimsenin atanmadığı bildirildi.

Özgür Gazete Kıbrıs’tan Pınar Barut’un haberine göre, Üstel, geçtiğimiz Perşembe günü sabaha karşı 02.30 uçağıyla apar topar İstanbul’a uçtu. Bu gidiş –tatil dahi olsa– Başbakanlık Basın Bürosu’ndan hiç duyurulmadığı gibi; havaalanı polisi ve VİP’e dahi uçuşa bir iki saat kala telefon ile bildirildi.

Üstel’in 5 gün süren esrarengiz İstanbul ziyaretinin dönüşü de dün gece aynı şekilde gerçekleşti. Üstel, THY970 sefer sayılı uçakla, yine sadece bir iki kişiye haber verilerek gece 00.30 sıralarında adaya döndü.

PROSEDÜRE GÖRE YERİNE VEKALETEN BİRİ ATANMALIYDI

Teamüllere ve zorunlu kurallara göre; Başbakanlık önce bu gidişi Dışişleri Bakanlığı‘na yazılı olarak bildiriyor, sonrasında da Bakanlar Kurulu‘nda konu görüşülerek, gidecek olan Başbakan’ın kendisinin yokluğunda koltuğuna kimin vekalet edeceği belirtiliyor.

Bakanlar Kurulu alınan kararı Meclis’e bildiriyor sonra da kamuya ilan ediliyor. Dışişleri Bakanlığı ise havaalanı polis ve VİP’ine yazılı bilgi verip hazır olmalarını istiyor.

ÜSTEL’İN ZİYARETİ SADECE BİR HABER SİTESİNDE YER ALDI

Üstel’in KKTC’den ayrılıp İstanbul’a gelmesine ilişkin Başbakanlıktan hiçbir bilgilendirme yapılmazken, konuya ilişkin tek bildi bir internet sitesinde yer aldı.

TV2020‘nin de sahibi olan Merit otellerinin sahibi Besim Tibuk‘la yaptığı haftalık “Besim Tibuk’la Sohbetler” adlı programıyla bilinen Gazeteci Hasan Erçakıca‘nın “www.vekibris.com” adlı sitesi.

Başbakanlık Basın Bürosu’nun dahi bilgi vermediği (Belki de bilmediği), Meclis’in bilgilendirilmediği, kimsenin içeriğinden haberi olmadığı, gerek ana akım gerekse diğer hiçbir medya kuruluşunda yer almayan ziyaretini de ziyaretin içeriğini de yazan Erçakıca’nın sitesinde, haberle ilgili bilgilerin de “İstanbul’dan alındığı” belirtildi ve Üstel’in “enerji konulu görüşmeler” için gittiği yazıldı.

KAFA KARIŞTIRAN ZİYARET

İstanbul gidiş, İstanbul dönüş uçuşu yapan Üstel’in, arada Ankara‘ya gittiği de söylendi ancak İstanbul’dan Ankara’ya geçeceği belirtilen Üstel yine İstanbul’dan dönüş yaptı.

Haberde iddia edildiği gibi; Üstel’in Ankara’ya gidip gitmediği, AKSA yetkilileri ile görüşüp görüşmediği de bilinmiyor.

Üstel’in İstanbul’da kiminle hangi konuda görüşme yaptığı bir sır olarak kenarda dururken, Mare Monte ve Kervansaray plajlarının Besim Tibuk’un sahibi olduğu Net Holding‘e peşkeş çekilmek istendiği ve bunun kamuoyundan büyük tepki aldığı bu günlerde, Üstel’in ziyaretinin; Tibuk’la yakınlığıyla bilinen bir kişinin, pek de bilinir olmayan haber sitesinde yayınlanması da kafa karıştıran bir nokta oldu.