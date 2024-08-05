Dışişleri’nden Bangladeş Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bangladeş’de son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar