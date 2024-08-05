Dışişleri’nden Bangladeş Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık olayların yakından takip edildiğini ve gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri’nden Bangladeş Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bangladeş’de son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."

Bangladeş'te Hükümet Devrildi! Göstericiler Sarayı Basınca Başbakan KaçtıBangladeş'te Hükümet Devrildi! Göstericiler Sarayı Basınca Başbakan KaçtıDünya

Kaynak: Ajanslar

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı
Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi
Bir Sigara Grubuna Daha Zam! Bir Sigara Grubuna Daha Zam!
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
SADAT'ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Törenine Süleyman Soylu da Katıldı Adnan Tanrıverdi Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Törenine Soylu da Katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
'Yemek Yiyemediği İçin Gözaltına Aldırdı' Denmişti: O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de
İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi